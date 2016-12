Geburtstagskind

Fünf ist eine ganz besondere Zahl, da kann man nämlich zum ersten Mal alle Finger einer Hand ausstrecken und sagen «soooviel», wenn man nach dem Alter gefragt wird. Und so alt bzw. jung ist in diesem Jahr das Atelier Pfister geworden.



Aus der Idee, die im Jahr 2010 begann, sei mittlerweile ein Stück Schweizer Designgeschichte geworden, so Kurator und Designer Alfredo Häberli, der auch in diesem Jahr eine kleine, aber feine Gruppe Schweizer Designer um sich versammelte, deren Entwürfe mit Charme, Witz und Ideenreichtum die Jubiläumsedition bilden.