Hier will ich wohnen

Mit dem Kauf des Möbelherstellers DePadova hat sich der italienische Küchen- und Badprofi Boffi ein weiteres Standbein geschaffen. Die Produkte der beiden Firmen werden künftig nicht mehr in getrennten Showrooms gezeigt, sondern laden als komplementäre Wohneinheiten zum Dialog ein.

Der neu gestaltete Showroom an der Seestrasse in Zürich zeigt die harmonische Vereinigung der beiden Marken.

Roberto Gavazzi ist ein leidenschaftlicher Erzähler. Ganz Italiener, zeigt der Geschäftsführer und Inhaber des italienischen Küchen- und Badherstellers Boffi vollen Körpereinsatz, als er im wieder eröffneten Zürcher Showroom von Boffi und DePadova begeistert von seinem neuen Baby spricht: «Ich bin der glückliche Besitzer einer wunderbaren Firma und freue mich sehr auf die künftigen Projekte mit meinem neuen Partner». Der neue Partner ist der ebenfalls italienische Möbelhersteller DePadova, welcher sich mit Entwürfen von Vico Magistretti, Michele De Lucchi oder Achille Castiglioni bereits einen Namen in der Szene gemacht hat. In den 1960er Jahren von Maddalena DePadova gegründet, war es eines der ersten Unternehmen, die skandinavisches Design nach Italien importierten. Es folgten erste eigene Designs, die stets zwischen einem Mix aus ruhiger, aber auch eklektischer Wohnkultur oszillierten.

Bezeichnend war das harmonische Nebeneinander von Klassikern und Neuheiten, die sich am Designtrend der jeweiligen Zeit orientierten. «Als mich Maddalenas Sohn Luca darauf ansprach, gemeinsam eine neue Vision von Wohnen zu finden, war ich sofort einverstanden». Das Wort Strategie wählt Gavazzi bewusst nicht: «Wir wollen Lebensqualität kommunizieren, nicht einfach nur Möbel verkaufen». Jetzt hat das Unternehmen weltweit die ersten Showrooms eröffnet, die sich als harmonische Wohnwelten vorstellen: Tische, Stühle, Sessel, Sofas, sogar Teppiche und Leuchten sind stilvoll zwischen Küchen, Bädern und Schrankeinheiten arrangiert. «Unsere Mission ist es, nicht nur Einzelstücke, sondern ganze Teile eines Hauses anzubieten. Wenn Leute in unsere Ausstellung kommen, sollen sie denken: Wow, hier will ich wohnen.»