Dicke Luft? Nein danke.

Luft-Optimierer nennen sich die Köpfe hinter dem Unternehmen, das mit grosser Leidenschaft und jahrzehntelanger Erfahrung in seiner Mission «Bessere Luft» unterwegs ist. WESCO sorgt für saubere und reine Luft – am Arbeitsplatz wie auch Zuhause. Zum Beispiel in der Küche: Von der klassischen Insel- über ergonomische Kopffreihauben bis zu versenkbaren Tischhauben findet sich ein breites Sortiment an Dunstabzugssystemen, die leise, einfach zu reinigen und maximal effizient sind.