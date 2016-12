Auf dem Holzweg

Entgegen der allgemeinen Annahme, wer sich auf dem Holzweg befände, ginge in die falsche Richtung, ist die Materialität hier genau richtig gewählt. Wirklich out ist Holz nie. Es mag in Form, Farbe und Typ mal mehr, mal weniger angesagt sein, aber diese Einrichtungs-Produkte zeigen, dass es an der Wand, auf dem Boden, im Sitzen, Stehen und Liegen exakt zu unserem Innenleben passt.