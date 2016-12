Ein neuer Star im Bad: «purity»

Der neue Star in der Ausstellung bei talsee in Hochdorf heisst «purity». In Zusammenarbeit mit der Designagentur Vetica entstand ein Gesamtkonzept zur fugenlosen, individuellen Gestaltung von Bade- und Duschzonen aus Corian. Über 200 geladene Bauprofis und Planer besuchten am 18. Mai 2016 den Eröffnungsevent «purity». Durch diesen Event führte Christa Rigozzi.