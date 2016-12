Charmante Wohnwelten: De Sede und Wogg im Duett

Gegensätze ziehen sich an und Gemeinsamkeiten verbinden. Das beweisen die beiden Aargauer Unternehmen Wogg und De Sede. Beide Möbelmanufakturen haben sich dem Handwerk verpflichtet und pflegen denselben Designgeist, ganz im Sinne der Schweizer Design-Tradition. Sie arbeiten mit Designern von internationalem Format zusammen und entwickeln Jahr für Jahr raffinierte, zeitlose Entwürfe, die sie gekonnt als Designmöbel mit Stil umsetzen.

Während Wogg Stauraummöbel, Regale, Tische und Stühle mit klaren Linien und cleveren Details herstellt, setzt De Sede Leder und Komfort in den Mittelpunkt und erschafft Polstermöbel. So unterschiedlich die Designmöbel auch sind, bei einem Fotoshooting entstanden einzigartige Einrichtungskonzepte, die mit Einklang und Harmonie überraschen.

In diesen Wohnwelten, die Parallelen hervorheben und Gegensätze elegant kombinieren, zeigt sich die ganze Stärke der Manufakturen. Wogg – von den Cousins Willi Glaeser und Otto Gläser 1983 gegründet – nutzt das Wissen der hauseigenen Produktionsstätte und entwirft mit Erfindergeist Möbel, die in jedem Raum eine angenehme Leichtigkeit entstehen lassen. De Sede ging 1965 aus einem Sattlerbetrieb hervor und gibt das bewährte Wissen von Generation zu Generation weiter. So lebendig wie das Material Leder ist, so einmalig und unverwechselbar präsentiert sich jedes einzelne Möbelstück.



Mit dem gemeinsamen Auftritt beweisen die zwei Unternehmen: Wer klassische und zeitlose Designobjekte liebt, muss nicht in die Ferne schweifen. Die Schweizer Unternehmen halten beim internationalen Designstandard mit.