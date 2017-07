Wien mal vier

Die eigens entworfenen Möbel und Accessoires wurden ergänzt durch Objekte aus Wiener Manufakturen oder Fundstücken aus Antiquariaten und von Flohmärkten, die Bilder stammen ebenfalls von Wiener Künstlern und Fotografen. Nur eine Bedingung stellte Hotelinhaber und Kunstsammler Otto E. Wiesenthal an seine Designer: alle Räume sollen das Wiener Lebensgefühl nachempfinden. Bei Adolf Krischanitz findet sich dies in Form von zeitloser Eleganz, die sich, gepaart mit hoher Funktionalität und Bequemlichkeit, durch das Interieur zieht. Höhepunkt ist die vergrösserte Zeichnung einer Blumenwiese, die die Wand schmückt. Roland Nemetz macht aus seinem Zimmer einen Theatersaal mit dunklen Holzelementen sowie Akzenten in Grau und Rot. Die Möbel im Look der Nachkriegsmoderne stammen fast alle direkt aus Wien. Klare Formen und Farben sowie ein freistehendes Bett mit Blick auf die Stadt machen aus Gregor Eichingers Zimmer den perfekten Raum für Cineasten. Lilli Hollein, Direktorin der Vienna Design Week, umhüllt die Gäste «ihres» Zimmers mit einer grauen Wolkentapete von Cole and Son und erdet sie gleichzeitig auf einem bunten, eigens für das Hotel entworfenen Teppich. Ergänzt wird das Interieur von aktuellen Highlights aus der zeitgenössischen Wiener Designszene.

