Neues Zuhause für Designmöbel

Gemeinsam mit Architekt Samuel Lerch entstand die «Fabrik 1» in Buchs, nicht nur ein modernes Herstellungszentrum, sondern auch ein Ort, an dem langjährige Schweizer Designgeschichte in die Zukunft geht.



Die Firma Thut begann bereits im Jahr 1929 zunächst als Möbelschreinerei und eroberte mit Kurt Thut ab 1953 auch Designterrain. Mittlerweile lenkt mit Benjamin und Raffael Thut bereits die dritte beziehungsweise vierte Generation die Geschicke des Unternehmens und überzeugt mit reduzierten, aber hochfunktionalen Möbeln Designliebhaber nicht nur in der Schweiz.



Auch das Unternehmen Tossa startete vor über 20 Jahren als Möbelwerkstatt, bevor es sich sukzessive zum gefragten Designmöbelhersteller emanzipierte. Seit dem Ausstieg des Gründerpaares Sonia Loosli und Beat Hübscher führt Ralf Geckeler das Unternehmen, der dank langjähriger Erfahrung als Produktionsleiter bestens mit der Firmen-DNA vertraut ist.



Nur sechs Monate nach Beginn der Umbauphase zogen bereits Maschinen, Werkzeuge und Lagermaterial in die neuen Räumlichkeiten. Mittlerweile sind auch die Büros sowie der Showroom eingerichtet und die Produktion in vollem Gange. Nicht nur präzises Handwerk und Ideenreichtum zeichnen die beiden Firmen aus: Als Schweizer Möbelmanufaktur pflegen Thut und Tossa auch eine starke Partnerschaft mit Zulieferern aus der Region oder aus der Schweiz und halten damit sowohl Schweizer Design- als auch Handwerksgeschichte am Leben.