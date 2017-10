Lebendiges Kulturgut

Heute stellt das Areal mit Restaurant, Café, Museum, Theater, Läden, Fitnessstudio, Büros und Wohnungen eine hippe Begegnungszone für Kultur, Gastronomie, Wohnen und Arbeiten dar. Aus einer ehemaligen Spinnerei am Walensee wurde im Jahr 2015 ein vernetzter Gebäudekomplex mit multifunktionaler Nutzung:



Die ursprünglichen Gemäuer aus dem Jahr 1836 umfassen das moderne Lofthotel mit seinen 19 Zimmern, Wohnungen, eine Tennishalle, Wellness, Spa und Kunst. Um 1900 schliefen im opulenten Jagdschlösschen mit Türmchen und Erkern einst die Offiziere. Heute begrüsst die Militärkantine in St. Gallen sowohl Gäste im Restaurant als auch im Hotel, das 21 nordisch eingerichtete Hotelzimmer zählt. Im ehemaligen Kesselhaus der Weber- und Spinnerei in Wald trifft Gegenwart auf Vergangenheit und Industrie auf Design. Das heutige Bleiche-Areal setzt sich zusammen aus einem Restaurant, Hotel, Day Spa, Fitnesscenter, Seminarräumen und Loftwohnungen, denen eine Spur Luxus zu eigen ist.

