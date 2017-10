Eine Ikone wird 30

Wäre sie ein Mensch, würde man sie als «It-Girl» oder «Influencer» bezeichnen, auf jeden Fall als «A-Promi», und sicherlich hätte sie auch ihren eigenen Instagram-Account mit Tausenden von Followern. Ob das an ihrer schlanken Figur, ihrer stets elegant schwungvollen Haltung oder ihrer einzigartigen Ausstrahlung liegt, ist schwer zu sagen, auf jeden Fall begeistert die Leuchte «Tolomeo» von Michele De Lucchi und Giancarlo Fassina seit 30 Jahren Designliebhaber auf der ganzen Welt. Hotellobbys, Wohnhäuser, Büros und Shops, ja selbst im James Bond Film «Skyfall» oder in der Krimireihe «Tatort» ist die variantenreiche Leuchte im Dauereinsatz. Im Architektursalon von Gerkan in Hamburg feierte man das Jubiläum mit einer grossen Retrospektive, welche der Vielseitigkeit und Transformationskraft huldigte, die die Leuchte seit Jahrzehnten auszeichnet. Die Idee kam Designer Michele De Lucchi, als er Urlaub am Meer machte: «Tatsächlich entstand der Mechanismus bei der Beobachtung von Anglern. Wenn ein Fischer die Angel verwendet, muss er immer die Spitze der Rute halten, so funktionieren zum Beispiel die Trabucchi, die uralten Fischergalgen, die vor allem in Apulien verbreitet sind. Es schien mir intelligent, dass man mit einem kleinen Hebelarm und einem Kabel eine Stange aufhängen kann, an der etwas befestigt werden kann.»