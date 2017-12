Atelier Pfister – Kollektion 2017

Wenn Kurator Alfredo Häberli ruft, dann kommen die besten Designer der Schweiz zusammen. Namentlich Andreas Bechtiger, Frédéric Dedelley, Adrien Rovero und This Weber, die nicht zum ersten Mal für Atelier Pfister entwerfen und mit ihrer individuellen Designsprache die spannende Kollektion auch 2017 bereichern. Seit der Lancierung im Jahr 2010 hat sich das Programm von Atelier Pfister zu einer Gesamtkollektion entwickelt, die ein breites Spektrum an Einrichtungsbedürfnissen abdeckt und sich mit Kreativität und Innovation fest in der Schweizer Designlandschaft etabliert hat.