Rückzugsort in luftiger Höhe

Ein Koloss aus Stahl und Glas ragt an der Uferpromenade eines alten Hafens in Nordhavn aus dem Asphalt. Das industrielle Umfeld von «The Krane» ist ein Ort, an dem die Sehnsucht nach der Ferne und dem Meer seine eigenen Gesichten zu erzählen hat. Und hier sollen neue Geschichten hinzukommen, sagt Klaus Kastbjerg der visionäre Besitzer von «The Krane». Der ehemalige Kohle-Kran in Kopenhaben wurde zu einem Hotel für zwei Personen und einem Tagungsraum ausgebaut.



Im Inneren stellt der schwarze Grundton der Einrichtung nicht nur einen Bezug zur Kohle her, sondern verstärkt die atemberaubende Aussicht nach draussen. Die minimalistische und elegante Inneneinrichtung mit viel Leder, Holz und Stein stammt von Jonas Bjerre-Poulsen, Design-Manager bei Menu. «Die Menschen fühlen sich intuitiv durch natürliche, monochromatische Töne entspannt», sagt der Design-Manager. Und der leitende Architekt und Baumeister von Arcgency ist mit dem Ergebnis zufrieden und resümiert: «Dezente Eleganz nur mit dem Wesentlichen». Aus dem stählernen Industrie-Koloss ist ein reizvoller Sehnsuchtsort entstanden, an dem die Gedanken Freiraum geniessen.