Wettbewerb «Möbel des Jahres 2017»

Um ins Finale zum «Möbel des Jahres» einzuziehen, braucht es allerdings mehr als nur Gardemasse und Muskelpakete. Wer es in die Top Ten geschafft hat, konnte vor allem mit Charme und Einzigartigkeit überzeugen. Wie immer haben wir Augen und Ohren offen gehalten und nicht nur auf den grossen Designmessen in Mailand und Köln, sondern auch auf kleinen, aber feinen Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Blickfang in Basel Möbel entdeckt, die uns begeistert haben. Unsere Favoriten haben wir nun für Sie zusammen getragen und sind gespannt, wer denn nun Ihr Herzblatt werden soll... Daher sind Sie jetzt an der Reihe! Wählen Sie unter den hier gezeigten zehn Möbeln dasjenige aus, welches Ihrer Meinung nach den Titel «Möbel des Jahres» tragen soll.