Das Herz am rechten Fleck und italienische Möbel

Ein lauer Sommerabend in Padua. Wir sitzen an einer langen Tafel im Restaurant Kofler auf der Piazza dei Signorini. Wir, das sind eine Handvoll Journalisten aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Polen und Russland. In unsere Mitte haben wir Alberto Bonaldo genommen, in dritter Generation Geschäftsführer des gleichnamigen Designmöbelherstellers, und löchern ihn mit unseren Fragen, die er allesamt aufrichtig und ohne die übliche PR-Sprache beantwortet. Zwischen Erzählungen über die Entwicklung des Unternehmens vom Metallverarbeiter für Bettenroste bis hin zum international gefragten Designmöbelhersteller, füttert er uns nicht nur mit Antworten, sondern auch mit köstlichen Vorspeisen, Pasta und natürlich Tiramisu: «Es ist eines meiner Lieblingsrestaurants und die Stimmung im Sommer auf diesem Platz ist einfach umwerfend.»



Die Verbundenheit zu Venetien zieht sich wie ein roter Faden durch die mittlerweile 80-jährige Firmengeschichte. Bis heute werden die Möbel und Accessoires ausschliesslich hier, in der Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten und Fachkräften, gefertigt. 1936 wird Bonaldo als Handwerksbetrieb gegründet, der sich anfangs nur auf die Metallverarbeitung spezialisiert. Zunächst nur Bettenroste, später auch Bettgestelle. 1971 nimmt das Unternehmen zum ersten Mal am Salone del Mobile in Mailand teil – ein Schritt mit weitreichenden Folgen. Die Produkte stossen auf grosses Interesse und veranlassen das Unternehmen dazu, auf industrielle Produktion umzusteigen. In den folgenden Jahren werden neben Betten nun auch Sessel, Sofas, Tische, Stühle und kleinere Wohnaccessoires entworfen. «Der letzte Schritt in Richtung Designmöbel wird um die Jahrtausendwende vollzogen», erzählt Alberto Bonaldo. Nun beginnt auch die intensive Zusammenarbeit mit renommierten Designern, darunter Karim Rashid, Ron Arad, Bartoli Design und Mauro Lipparini, die neue, raffinierte Produkte entwickeln und eine eigene Designsprache für das Unternehmen schaffen, die sich nicht hinter zurückhaltenden, klassischen Formen und gedeckten Farben versteckt, sondern mit Lust und Experimentierfreude auch mal neue Dimensionen auslotet. Höhepunkt und Bestseller ist der «Big Table», 2009 von Alain Gilles entworfen und mittlerweile in über 700 Varianten erhältlich.