Verändert Design die Menschenrechte?

Bernhard Lenger nimmt mit seiner Arbeit oft eine politische Haltung ein. Beispielsweise mit der Kampagne «This is Ecocide» (Das ist Ökozid). Dieses Projekt begann Lenger, als er entdeckte, dass Ökozid einst vom Internationalen Strafgerichtshof als Verbrechen anerkannt wurde, aber entfernt wurde. Die schwere Zerstörung unseres Ökosystems soll wieder als Verbrechen eingestuft werden.



«We Are Human Rights» (Wir sind Menschenrechte) ist der erste Teil seiner «We Are»-Initiative. «Manche Leute wollen einfach schöne Sachen machen. Manche haben das Gefühl, dass etwas fehlt, wenn sie nur hübsche Sachen machen», sagt der Designer. Diese Verlagerung nach mehr Verantwortungsbewusstsein habe er bei vielen jungen Designern festgestellt. Mit der Initiative haben die Experten aus unterschiedlichen Gruppierungen die Chance, relevante Themen aufzugreifen und die Umwelt zielgerichtet zu beeinflussen.

Unterstüzt wird das Projekt von der Shelter-City-Initiative der Niederlande, die den in ihrem Land gefährdeten Personen einen Aufenthaltsort bietet. Die Menschenrechtsverteidiger können sich so für drei Monate im Ausland aufhalten. Im Gegenzug besuchen die Designer die Aktivisten in ihrem Heimatland. Lenger: «Wir müssen die Arbeitsbedingungen der Menschenrechtsverteidiger verstehen. Aber es ist auch absolut notwendig, die Kultur und Gesellschaft des Landes zu verstehen, in dem das Problem auftritt.»