Wie es Euch gefällt

Möbel des Jahres 2017

Alle Macht dem Volk! Während sich die Superstars, Models und Bachelors von morgen bei einer Jury Liebkind machen müssen, folgen wir beim Wettbewerb «Möbel des Jahres» dem demokratischen Mehrheitsgedanken: Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt. Wählen darf jeder, egal welche Staatsbürgerschaft man besitzt oder wie oft man schon betrieben wurde. Zur Wahl standen auch dieses Mal wieder zehn Neuheiten, die uns nicht nur bei den internationalen Messen in Mailand und Köln aufgefallen sind, sondern auch auf kleinen, aber feinen Plattformen in der Schweiz präsentiert wurden. Schliesslich hat des Volkes Stimme nicht nur bei der Messe «neue räume», die im November in Zürich stattfand, abgestimmt, sondern auch via Online-Voting und per Post ihren Favoriten gewählt. Die Spitze des Zuges zeigt sich in diesem Jahr fest in Schweizer Hand: Sofa «Mellow» und Regal «Aeon 21» überzeugten LeserInnen und Messepublikum mit ihrer Mischung aus Präzisionshandwerk, Ideenreichtum und Freude am Schönen.



1. Platz Sofa «Mellow»

Design: Martin Birrer, Benny Mosimann

Hersteller: Intertime



Abhängen mit Stil

Kein Wunder, dass sich das kompakte Polstermöbel die Siegertrophäe geholt hat! Mit «Mellow» vergeht die Zeit wie im Fluge, ohne dass man es wirklich bemerkt. Ob sitzend, liegend oder neudeutsch auch fläzend, das Sofa hat die richtige Position für jeden Verweiltyp. Als Einzelsofa oder in Liegekombination vereint das Model alles, was zum guten Erholton gehört: Fussstütze mit Auslösemechanismus, eine im Rücken integrierte aufklappbare Kopfstütze, die auch nachträglich noch eingebaut werden kann, Flachstahlfüsse in Chrom sowie zwei unterschiedliche Sitzhöhen. Auch die Materialkollektion des Schweizer Polsterprofis kann sich sehen lassen: hochwertiges Leder, edles Alcantara und robuste Stoffe sorgen für den ganz persönlichen Lieblings-Abhänger.



www.intertime.ch

2. Platz Regal «Aeon 21»

Design: Janós Mitschjeta

Hersteller: Aeon

Philosophieren mit Bodenhaftung

Die Philosophie des Regals oder doch eher das Regal der Philosophie? Bei «Aeon 21» trifft irgendwie beides zu. Das luftig-leichte Metallgestell bietet mit seinen offenen und geschlossenen Fächern sowohl Platz für alles, was man teilen möchte, als auch für die Dinge, die im Verborgenen bleiben sollen. Unterschiedlich grosse Einheiten spielen mit Proportionen und Zuständigkeiten, legen sich nicht fest, was ihre Funktion betrifft, obwohl sie im Kern doch alle an einem Aufbewahrungsstrang ziehen. In der griechischen Literatur bezeichnete Aeon das Leben oder die Lebenszeit, übertragen auf eine sehr lange Ewigkeit. Das pulverbeschichtete Metallregal ist ein zuverlässiger, stand- und dauerhafter Begleiter, der die kleinen und grossen Dinge, die sich im Laufe

des Lebens ansammeln, wahlweise zur Schau stellt, oder eben unauffällig verbirgt.



www.aeon-lifestyle.ch



3. Platz Stuhl «S500»

Design: Martin Ballendat

Hersteller: Hülsta



Schräg ist das neue gerade

Wer sich für den «S500» entscheidet, sollte mit langen Abenden und kurzen Nächten rechnen. Einmal hingesetzt steht man nicht so schnell wieder auf und die Sperrstunde rückt in kürzester Zeit Richtung «open end». Mit seinem filigranen Model propagiert das Unternehmen die neue Schwerelosigkeit für das Esszimmer. Das Gestell – wahlweise aus poliertem Aluminium oder aus Massivholz in Kernnussbaum oder Natureiche — mutet mit seiner reduzierten Formalität leicht und dennoch bodenständig an. Der runde Polsterrücken umschliesst den Körper und lädt zum entspannten Zurücklehnen ein. Mit oder ohne Armlehne? Dank der speziellen Form der Lehne erübrigt sich die Frage, denn sie bietet in jeder Sitzposition eine bequeme Ablagemöglichkeit.



www.huelsta.de

4. Platz

Beistelltisch «Oki»

Design: Eoos Design

Hersteller: Walter Knoll (DE) 7. Platz

Bank «Atmosphere»

Design: Cecilie Manz

Hersteller: Gloster (DE)

10. Platz

Tisch «Grasshopper»

Design: Piero Lisoni

Hersteller: Knoll

International (IT)

5. Platz

Sessel «Colette»

Design: Rodolfo Dordoni

Hersteller: Molteni (IT)

8. Platz

Sideboard «Mesh»

Design: Werner Aisslinger

Hersteller: Piure (DE)

6. Platz

Bett «Wings»

Design: Jaime Hayón

Hersteller: Wittmann (AT) 9. Platz

Lounge Chair «Eddy»

Design: Alain Gilles

Hersteller: Bonaldo (IT)