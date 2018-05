Happy Birthday, Vola!

Die hochwertigen Designarmaturen von Vola finden sich auch in vielen repräsentativen Bauwerken wie etwa dem Berliner Reichstag, in diversen Kunstmuseen und Luxushotels auf der ganzen Welt.

50 Jahre Vola

1968 trat Verner Overgaard, der Gründer von Vola, mit dem Vorschlag für eine neue Art wandmontierte Mischbatterie an Arne Jacobsen heran, einen der international bedeutendsten Architekten und Designer Dänemarks. Er wünschte sich ein Design, bei dem alle mechanischen Teile verborgen sein sollten und nur der Auslauf und der Handgriff sichtbar wären. Dies war damals ein völlig neues Konzept, doch erkannte Arne Jacobsen sofort dessen Potenzial für ein funktionalistisches Herangehen bei seinen Entwürfen. Mit der Entwicklung der ersten ikonischen Form der Mischbatterie, dem «Wandmischer Typ 111», war der Grundstein für die Designsprache des dänischen Unternehmens gelegt, die auf der gemeinsamen Begeisterung für Handwerkskunst, Modernität, Proportionen und Details basiert. Daraus hervorgegangen ist ein halbes Jahrhundert voller Produktinnovationen, bekannt für geometrische Präzision und minimalistisches Design. Bereits im Jahr 1974 kam Vola in die Auswahl für die Designsammlung des Moma in New York und hat seitdem viele Designpreise weltweit gewonnen.



«Designklassiker sind ein Beweis für die Wertbeständigkeit guten Designs», sagt Carsten Overgaard, welcher seit 1988 zusammen mit seinem Bruder Poul Overgaard die Verantwortung für die erfolgreiche Marktrepräsentanz des Unternehmens und dessen Leitung trägt. Auch seit Torben Madsen von Link Arkitektur vor ca. zehn Jahren die Verantwortung für das aktuelle Design der Vola Produkte übernommen hat, spielt der kontinuierliche Dialog mit den Idealen von Arne Jacobsen stets eine prägende Rolle. Auch nach 50 Jahren lässt sich die Abstammung jedes einzelnen Produktes auf seinen Ursprung im Jahr 1968 zurückverfolgen, ein Indiz für eine ästhetische, hochwertige und beständige Designkultur.



