Designer gesucht

Designschaffende aus der Schweiz erhalten alle zwei Jahre die Gelegenheit, aktuelle Projekte für Grafik-, Mode-, Produkte- und Industriedesign in einer kuratierten Ausstellung zu zeigen. Für eines der eingereichten Dossiers vergibt die Gebert Stiftung für Kultur gemeinsam mit den beiden Förderinitiativen Altefabrik und Kurator den «Christa Gebert / Ambiente Designpreis» in der Höhe von 10’000 Schweizer Franken. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Mai 2018.

Mit der Ausschreibung des von der Gebert Stiftung für Kultur in Zusammenarbeit mit Ambiente Einrichtungskonzepte AG ausgelobten Designpreises können junge Designschaffende aus der Schweiz aktuelle Projekte in einer jurierten und kuratierten Ausstellung zeigen. Die Plattform gibt es seit 2012 und wird gemeinsam mit den beiden Förderinitiativen Altefabrik und Kurator in Rapperswil-Jona veranstaltet.



Aufgrund der grossen Nachfrage in den vergangenen Jahren wurde die Ausstellungsdauer von einer Woche auf zwei Monate verlängert und die Projekte werden vom 17. November 2018 bis zum 13. Januar 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt. Höhepunkt ist die Preisverleihung vom «Christa Gebert / Ambiente Designpreis» am Freitag, 16. November 2018 um 19 Uhr im Rahmen der Eröffnung.



Bewerben können sich Designer aus der ganzen Schweiz sowie Schweizer Designer, die im Ausland tätig sind. Zugelassene Gestaltungsbereiche sind Industrial Design, Interior- und Möbeldesign, Produktdesign sowie Mode- und Textildesign. Der Gebert Stiftung für Kultur ist das Bewusstsein für Nachhaltigkeit wichtig. Daher legt die Experten-Jury ein spezielles Augenmerk auf jene Eingaben, die sich ausdrücklich unter diesem Aspekt mit der Entwicklung und Realisierung von Produkten auseinandersetzen. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2018.



Die genaue Ausschreibung des «Christa Gebert / Ambiente Designpreises» ist unter diesem Link ersichtlich: www.gebert-ambiente-designpreis.ch/ausschreibung





Christa Gebert / Ambiente Designpreis 2018

17. November 2018 bis zum 13. Januar 2019

Eröffnung, Freitag, 16. November um 19 Uhr

Alte Fabrik

Klaus-Gebert-Strasse 5

8640 Rapperswil-Jona

Tel. 055 225 74 74

www.gebert-ambiente-designpreis.ch