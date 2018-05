Monster Cabaret

Hereinspaziert, hereinspaziert! Willkommen, meine Damen und Herren, in unserem einzigartigen Kuriositätenkabinett, in dem Mensch auf Monster trifft, oder umgekehrt? Hier tritt das Verborgene ans Licht und zeigt sein schrecklich-schönes Antlitz.

Vorne rechts «The Leftism» von Maxim Velčovský, links der Spiegel «Who’s looking at you» von Galante & Lanc.

Mit einem aussergewöhnlichen Projekt überraschte und begeisterte die tschechische Glasmanufaktur Lasvit im Rahmen der Mailänder Möbelmesse die Besucher des Teatro Gerolamo. Namhafte Designer aus der Architektur- und Designwelt erhielten eine Carte Blanche, um sich mit dem Begriff Monster in all seinen geschliffenen und ungeschliffenen Facetten auseinanderzusetzen und diese in Glas abzubilden. Bei dem Kunstprojekt ging es nicht etwa darum, Schreckensszenarien hervorzurufen, und in den Tiefen des Unter bewussten nach psychoanalytischen Archetypen zu suchen, sondern das in Form zu bringen, was Menschen beschäftigt, herausfordert und prägt. Die Ausstellung im ehemaligen Puppentheater wurde von einer Cabaret-Show begleitet, einer Kunstform, bei der Artistik, Musik sowie Poesie zusammenfliessen und die als Sinnbild für das Verschmelzen von Realität und surrealem Erlebnis die Idee hinter den Monstern aus Glas mal durchsichtig, mal undurchsichtig abbildet.