Gestaltungsfreiraum

räsentiert sich als edles, komfortables und langlebiges Möbelstück: Stuhl «Nestor» ist in seiner Form an den menschlichen Körper angepasst. Passend zum natürlichen Look ein Gestell aus Buche Schwarz oder Grau, mit grosszügigen Ablageflächen für die Arme und einem Sitz aus gewebter Papierkordel oder Leinen. Mater.