Wohnen, jenseits von Afrika

Genau genommen haben die hier gezeigten Dinge nicht wirklich etwas mit Afrika zu tun. Uns haben sie dennoch an den schwarzen Kontinent erinnert. So sahen wir Hemingway im Safaristuhl verweilen, Joseph Conrad am Schreibmöbel die Feder führen und Karen Blixen die Vase im Salon ihres Farmhauses platzieren. Natürlich machen sich die gezeigten Wohngegenstände auch Jenseits von Afrika gut. Mal formvollendet, mal pittoresk, mal stil- oder einfach nur wundervoll.