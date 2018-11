Die Bett-Geschichte einer Schleife

Im Kurzfilm «Die perfekte Schleife» von Regisseur Andrea Cavallari und Hersteller Cristian Rabbiosi, wird die Geschichte einer Familie erzählt, deren wichtigste Lebensetappen in poetischer Weise von einer Schleife begleitet werden. Das Hochzeitskleid, die Geburt eines Kindes, das Studiendiplom und alle anderen schönen Ereignisse des Familienlebens markiert die Schleife wie ein Leitmotiv und wird zum Schluss sogar zum Erkennungszeichen des Bettes «Nathalie». Implizit wird im Film betont, dass «Nathalie» ein Bett fürs Leben ist und nie veraltet, weil es nach Bedarf immer wieder neu eingekleidet werden kann. Im Buch «Nathalie 40» erzählt Ruben Modigliani die Geschichte der Firma und ihres Longsellers vor dem Hintergrund der Ereignisse jener Jahre, in denen neue Erfindungen und Technologien den Alltag stark beeinflussten und veränderten.



Doch von Anfang an: Die Geschichte von «Nathalie» und Flou begann wie ein Abenteuer, fast wie bei einer Wette, und das Symbol dieser Geschichte ist die Schleife als Erkennungszeichen von «Nathalie». Damals hatte die Textilmanufaktur Bassetti die Idee, ein neues Produkt in Italien einzuführen, das die Art und Weise, Betten zu machen, revolutionieren und vereinfachen sollte: das nordische Duvet. Das neue «Piumone» vereinte Bettlaken, Decke und Tagesdecke in einem einzigen Stück und erlaubte, entgegen der traditionellen Methode, das Bett in Sekunden zu machen. Bassetti wollte das «Piumone» über Einrichtungsgeschäfte lancieren – stiess allerdings zunächst auf Widerstand. Für die Produktelancierung wurde der Sizilianer Rosario Messina angefragt; er arbeitete damals bereits mehrere Jahre erfolgreich als Verkaufsleiter in der Designbranche, zu jenem Zeitpunkt für Cinova, deren Umsatz er verdoppelte. «Er akzeptierte das Angebot von Bassetti, ohne viel nachzudenken», erzählt sein Sohn Massimiliano, der damals noch ein Kind war und heute mit seinen Schwestern Manuela und Cristiana die Arbeit des Vaters mit Geschick fortsetzt. Rosario Messina fand eine Lösung, um das nordische Duvet zu lancieren: Nämlich ein Bett herzustellen, das komplett mit allem Zubehör, inklusive «Piumone», verkauft werden sollte. Zur Realisierung seiner Vision gründete er zusammen mit anderen Teilhabern die Firma Flou. Mit dem Entwurf des neuen Bettes wurde Vico Magistretti betraut, einer der erfolgreichsten italienischen Designer.





