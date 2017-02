Büro, Büro!

Während sich im Silicon Valley risikofreudige Start-ups auf wenige Quadratmeter pferchen, um jeden noch so unscheinbaren Gedanken in «the next big thing» zu verwandeln, gewährt man sich andernorts etwas mehr räumliche Freiheit am Arbeitsplatz. Die Einstellung zum und am Arbeitsort ändert sich unaufhaltsam, der Wunsch nach funktionalen, optisch ansprechenden Büromöbeln bleibt jedoch.