Lampenfieber

Nein, es ist nicht immer einfach, die richtigen Worte zu finden. Oft kreisen die Gedanken hartnäckig um genau das eine Wort, das man nicht verwenden kann. Also begibt man sich auf die verzweifelte Suche nach einem Synonym, einem Wort, das dem zu Umschreibenden auch nur annährend gerecht wird. Und resigniert, ja fast schon ein bisschen trotzig muss einfach mal gesagt werden: Auch wenn in der Möbelbranche nicht von Lampen, sondern von Leuchten die Rede ist, so gibt es nur eines, was die folgenden Neuheiten der Leuchtenwelt auslösen: Lampenfieber!