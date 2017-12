Lichtgestalter

«Mito» ist der neuste Clou der Münchner Lichtdesigner und passt sowohl in den Office- als auch in den Home-Bereich. Innovative Sensorik ermöglicht es, das Licht per Gestik zu steuern, wobei die beiden Lichtquellen oben und unten unabhängig voneinander nutzbar sind.

Die Idee einer allumfassenden Raumbeleuchtung spukte Leuchtendesigner Axel Meise schon während seines Studiums im Kopf herum. Es müsste ein System sein, mit dem das ganze Haus nicht nur punktuell, sondern in einem ganzheitlichen Konzept, das aufeinander abgestimmtes Design und Technik vereint, erhellt werden könnte. Ein Konzept, das es bis zur finalen Realisierung und erstmaligen Präsentation Ende der 1990er-Jahre so noch nicht gab. Occhio, das Auge, wie der Autodidakt Axel Meise das Unternehmen schliesslich nennt, hat sich mittlerweile nicht nur bei Technikfans etabliert, sondern ist auch dem designaffinen Publikum ein Begriff. Beim Lichtteam in Rothenburg hat nun schweizweit die erste Occhio Gallery eröffnet, eine Art Store-in-Store, wo das multifunktionale System auf über 150 m2 erlebbar gemacht wird. «Unsere Leuchten», davon ist Occhio Gründer Axel Meise überzeugt, »können nicht einfach online gekauft werden. Sie müssen gesehen, erklärt, erlebt werden.» Die technische Komplexität verbirgt sich dabei zurückhaltend in kompakten und formschönen Leuchtkörpern, die sich dezent in jedes Raumambiente einfügen. «Unser Bestreben ist es, innovative und einzigartige Produktfamilien für ganzheitliche Lichtgestaltung zu entwickeln», so Axel Meise. Dabei befindet sich ein und derselbe Chip in jeder LED-Leuchte des modularen Systems,so dass die Lichtqualität konstant bleibt. Dank der Klarheit des Designs kommen die einzelnen Komponenten sowohl im Office-, als auch im Home-Bereich zum Einsatz und können zu vielseitigen Einheiten gebündelt werden, die individuell steuerbar sind.

www.occhio.de

www.lichtteam.ch