Tanz der Lichter

Ein Name verpflichtet: Die Kollektion «Neverending Glory» gibt es nun in kleinerer Version. Die mundgeblasenen Objekte aus böhmischem Glas erinnern in ihrer Form an ikonische Kronleuchter aus fünf der bedeutendsten Konzertsäle und Theater der Welt. Alle Modelle sind in klarem, opakem, rauchigem oder irisierendem Glas erhältlich. Design: Jan Plecháˇc/Henry Wielgus. Lasvit.