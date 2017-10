Geballte Inspiration – «neue räume 17»

pan mobili: Das 2015 von Felix Krüttli und Blanca Huss gegründete Label pan mobili beschäftigt sich mit der Herstellung einfacher, filigraner Gebrauchsmöbel und Accessoires. Bei allen Produkten handelt es sich um handgefertigte Einzelstücke, die in Kleinserien in Süddeutschland und in der Schweiz produziert werden.