Ornaris – Weihnachtsgrüsse aus Bern

Während im August der Rest der Nation bei erfrischendem Glacé und kühlen Cocktails noch weit vom Gedanken an Weihnachten entfernt ist, wird in der Hauptstadt bereits der rote Geschenketeppich ausgerollt. Während der Ornaris werden die Hallen auf dem Messegelände in Bern-Wankdorf mit allerlei Produkten gefüllt, die wenige Monate später, den Weg unter den Weihnachtsbaum finden werden. Denn damit wir rechtzeitig die Wunschlisten unserer Liebsten abarbeiten können, müssen die Fachhändler bereits eine Auswahl getroffen haben, die sie uns dann in stimmungsvollen Schaufenstern und Ladenlokalen präsentieren, die Lust auf mehr machen. Auch wir haben uns schon mal umgesehen und hier ein paar Favoriten für Sie zusammengestellt. Und wenn man sich die Produkte so ansieht, weiss man eines ganz sicher: Das Klingglöckchen kann gar nicht früh genug klingeln.