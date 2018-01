Die Trends der Heimtextilien 2018

Als erste Fachmesse des Jahres gilt die Heimtextil als Stimmungs- und Trendbarometer für das neue Geschäftsjahr. Die grösste internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien findet vom 9. bis 12. Januar 2018 in Frankfurt am Main statt und gilt als Inspirationsquelle für Architekten, Designer, Inneneinrichter und viele weitere, hochqualifizierte Einkäufer. Fachpersonen aus rund 130 Ländern sind jedes Jahr Messe zu Gast, um sich inspirieren zu lassen. Dieses Jahr steht das Thema Urbanisierung im Mittelpunkt. Wie sich das urbane Leben in Zukunft auf Wohn- und Arbeitswelten auswirkt, stellt die kommende Heimtextil im Inspirationsareal «Theme Park» zur Schau. In vier sogenannten Spaces werden zahlreiche Pionierprojekte und Kreativarbeiten präsentiert, zudem haben die Trendexperten fünf Themen entwickelt, die einen Ausblick auf die angesagten Farben, Materialien und Designs der Saison 2018/19 liefern.