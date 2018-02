Ambiente 2018

Dining ist auf der Messe die grosse Bühne für alles, was Kochen und Haushaltsführung leichter und das Essen schöner macht. Mit Giving wird die Vielfalt des Schenkens gefeiert, für alle Anlässe und Lebensstile bietet dieser Bereich der Messe einen spannenden, branchenübergreifenden Produkt-Mix. Living macht die Zukunft des Wohnens, Einrichtens und Dekorierens greifbar. Hier werden Lösungen für jedes Interior-Konzept und in jeder Stilrichtung präsentiert. Die grösste Konsumgütermesse der Welt bietet anhand eines vielseitigen Angebotes in den übersichtlich strukturierten Produktgruppen frische Ideen, hochwertige Produkte, erfolgreiche Trends und pure Kreativität.