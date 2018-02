Die neuen Strategen

Es scheint, als sei die rauschende Ballnacht zu Ende gegangen... – endlich! Das vergangene, beinahe dekadente Übermass an neuen Entwürfen ist einer feinsinnigen Weiterentwicklung bestehender Modelle gewichen, und nur hier und da erlaubte man sich eine strategisch platzierte Neuheit, um das Produktportfolio sinnvoll zu ergänzen. So lebt denn wohl, ihr künstlich heraufbeschworenen Designtrends. Wir sehen uns irgendwann wieder, aber jetzt habt ihr erstmal Pause. Wer uns trotzdem auf der diesjährigen Möbelmesse aufgefallen ist? Et voilà!