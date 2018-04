Salone del Mobile – Design weckt Emotionen

Messestände werden zu Theaterkulissen, Möbel in Szene gesetzt und alle wollen im Kontakt mit jenen sein, die kreieren, produzieren und kaufen. Der Salone del Mobile ist nicht nur eine Messe. Der Salone ist in erster Linie eine Emotion. So tönt es im Manifest für die internationale Möbelmesse in Mailand, die vom 17. bis 22. April 2018 die Markenhersteller aus aller Welt zusammentrommelt. Eine Vorschau mit Messeneuheiten – emotional ausgewählt.