Blickfang: Alles ausser gewöhnlich

Möbel, Mode und Schmuck soweit das Auge reicht – in der Halle 3 der Messe Basel erstreckt sich an drei Tagen im April das Eldorado des guten Geschmacks, genannt Blickfang. Vom 4. bis 6. Mai 2018 können die Besucher bei 150 Designern Hintergründe erfahren, Inspirationen sammeln und sich von der Leidenschaft der Macher anstecken lassen.

Wer das Besondere sucht, ist hier genau richtig, in der Halle 3 der Messe Basel, die sich während drei Tagen in ein wahres Design- und Kreativparadies verwandelt: Rund 150 Künstler und Designer aus Europa und der Schweiz präsentieren ihre kreativen Entwürfe im Bereich Möbel, Mode und Schmuck und laden zum Schlendern, Staunen und Shoppen ein. Neben der Möglichkeit, vor Ort mit den Designern über ihre Entwürfe und die Designhintergründe zu sprechen, gilt ein Salonfrühstück mit dem renommierten Österreichischen Designer Thomas Feichtner als eines der Programmhighlights der Blickfang Basel, die in diesem Jahr zum neunten Mal stattfindet.