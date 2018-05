Beratungsgespräch zu gewinnen

Um die Eröffnung seines Studios in Zürich zu feiern, organisiert Interior Design Philosophy, in Zusammenarbeit mit dem Magazin Raum und Wohnen, einen besonderen Tag, der der Innendekoration gewidmet sein wird. Ein überraschendes und poetisches Pop up Office über den Dächern von Zürich soll am Samstag, den 23. Juni 2018, zwischen 9.30 und 18.30 Uhr stattfinden. Für diesen besonderen Tag können acht Leser ein persönliches Beratungsgespräch gewinnen.

Der Innenarchitekt Jorge Cañete und sein Studio Interior Design Philosophy haben zahlreiche Auszeichnungen auf der ganzen Welt gewonnen (insbesondere der Preis des besten internationalen Designers im Jahr 2012). Seine Philosophie basiert auf einer sorgfältigen Analyse von drei Parametern: die Persönlichkeit des Kunden, der Innenraum sowie das Umfeld. Durch die Kombination dieser drei grundlegenden Inspirationsquellen entsteht jedes Mal ein einzigartiges und poetisches Konzept, das eine besondere Geschichte erzählt.



Beratungstermin zu gewinnen

Mit etwas Glück gehören Sie zu den acht Gewinnern eines persönlichen und kostenlosen Beratungstermins von 45 Minuten Dauer am 23. Juni 2018 im Pop up Office von Interior Design Philosophy. Während diesem einzigartigen Tag wird Sie Jorge Cañete für Ihr Innendekorationsprojekt begleiten. Er wird Sie in dieser Hinsicht beraten, sodass Ihre Emotionen und Persönlichkeit in Ihrem Projekt bestens widergespiegelt werden können.



Senden Sie für die Verlosung ein E-Mail an zurich@jorgecanete.com.





Teilnahmebedingungen/Wettbewerbskonditionen

Teilnahmeberechtigt sind ausschliesslich Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Mindestalter: 18 Jahre. Die erforderlichen Angaben müssen vollständig und wahrheitsgetreu sein. Automatisch generierte Einträge und Versendungen sowie technische Manipulationen werden vom Wettbewerb oder der Verlosung ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 1. Juni 2018. Am 2. Juni 2018 werden die Gewinner ausgelost. Diese werden schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Ihnen wird ein bestimmter Beratungstermin zugeteilt. Eine Änderung des zugewiesenen Zeitfensters ist nicht möglich. Keine Barauszahlung der Gewinne. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.