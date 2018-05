Im Anfang... war das Möbel...

...und das Möbel war in Mailand und Mailand war das Möbel. So steht es in der Design-Bibel geschrieben und so wird es jedes Jahr im April gefeiert. Dann pilgern Designjünger aus aller Welt nach Norditalien, wo sie bei lauen Temperaturen und bester lombardischer Küche den Sündenfall umkehren und sich den Weg ins Interiordesignparadies zurückerobern. Und sie fürchten sich nicht, denn eine Heerschar internationaler Hersteller verkündet grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird.