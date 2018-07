Mailand revisited – Wohnträume

Obwohl die Mailänder Möbelmesse bereits seit einiger Zeit vergangen ist, werfen wir gerne noch mal einen Blick zurück, um uns an all die Highlights zu erinnern, die uns in den Messehallen und in der Stadt aufgefallen sind und seither unsere Wohnträume bestimmen. Es wird spannend sein, zu beobachten, welche Möbel schliesslich Teil einer Kollektion werden, in Produktion gehen und sich in den Schaufenstern des Fachhandels präsentieren dürfen, und welche den Sprung leider nicht schaffen und somit lediglich als schöne Idee in einem Archiv landen. Hier noch ein paar Stücke, die uns hoffentlich bald entgegen lächeln.