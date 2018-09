Gustav: Internationaler Salon für Konsumkultur

Zeit und Raum für guten Geschmack heisst es auch im sechsten Jahr bei der Gustav. Die Messe für aussergewöhnliche Design- und Genusskultur bietet eine edle Auswahl an Konsümgütern. Das Dornbirner Messequartier in Österreich wird vom 20. bis 21. Oktober 2018 zum internationalen Treffpunkt für Design, Genuss, Mode und Kulinarik.

Wer das Leben gerne zelebriert, die Zeit zum Stillstand bringen möchte, dem Besonderen den Raum einräumt, dem sei die Messe Gustav empfohlen. Auch bei der sechsten Ausgabe vom 20. bis 21. Oktober 2018 geben rund 200 Aussteller tiefe Einblicke in die Herstellung der Produkte und in die Welt des entschleunigten und bewussten Konsums. Getreu dem Motto «Zeit und Raum für guten Geschmack» widmet sich die Gustav einerseits hochwertigen Speisen und Lebensmitteln, andererseits reicht das Sortiment von qualitätsvollen Möbeln, exklusiven Designerstücken und Mode aus fair produzierten Materialien bis hin zu Tisch- oder Kochutensilien. Zahlreiche Gemeinschaftsstände sind als bewährte Highlights ebenfalls wieder Bestandteil der Gustav und bescheren den Besuchern ein besonderes Messeerlebnis.

Chef’s Tastings als kulinarisches Highlight

Design und Genuss hängen bei der Gustav eng zusammen. Zahlreiche Aussteller bieten kulinarische Köstlichkeiten an. Ebenso geben Spitzenköche ausgewählter Gastronomiebetriebe Einblicke in ihre Arbeit. Die Chef’s Tastings werden nach dem grossen Erfolg im vergangenen Jahr ausgebaut und wieder gemeinsam mit der Initiative «Vorarlberg isst…» präsentiert.



Die 6. Gustav startet am Freitag, 19. Oktober mit der Preview und hat am Samstag, den 20. Oktober von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag, den 21. Oktober 2018 von 10 bis 18 Uhr geöffnet.