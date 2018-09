Möbelneuheiten: Probier's mal mit Gemütlichkeit...

Schon Balu der Bär sang in Disneys Dschungelbuch von Gemütlichkeit und wusste ganz genau, worauf es im Leben ankommt. Die diesjährige Möbelmesse Schwyz hat sich ebenfalls dem Thema Gemütlichkeit verschrieben: Als Rückzugsort vom stressigen Alltag gewinnen die eigenen vier Wände mehr und mehr an Bedeutung – und damit deren Einrichtung. Während sich das Design und die Technik der Möbel stets weiterentwickeln, bleibt das gemeinsame Ziel der Schweizer Möbelindustrie bestehen. Sie sollen im privaten Wohnbereich für Komfort, Gemütlichkeit und Wohlfühl-Ambiente sorgen.



Die Messe jeweils an den Firmensitzen einzelner teilnehmender Möbelhersteller auszutragen, bewährt sich seit Jahren. So schlüpft jeder der Aussteller einmal in die Rolle des Gastgebers und bietet weiteren Firmen die Möglichkeit, ihre Neuheiten im Rahmen einer Hausmesse zu präsentieren. Insgesamt 14 Schweizer Aussteller, die in der Schweiz verwurzelt sind, tragen während der Messetage an vier Standorten ihren Teil zur Gemütlichkeit bei. Diese bildet auch den perfekten Rahmen für den persönlichen Kontakt und den Austausch mit den Kunden, der im Zentrum der Messe steht. Zu den diesjährigen Gastgebern gehören die MAB Möbelfabrik Betschart AG, die Lüönd Wohncollection AG und Leu S.à.r.l sowie die Horst AG.