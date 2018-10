Die Design-Welt in Langenthal

Anders als an einer klassischen Messe kann man Design dort erleben, wo es erdacht und hergestellt wird: in den Produktionsstätten traditionell verwurzelter Unternehmen. Langenthal wird vom 2. bis 4. November zum Versuchsfeld für neue Produkte, Premieren und Begegnungen. An sechs Orten werden rund 70 Aussteller erwartet, die originelle, mutige und szenographische Installationen zeigen.



Unter der kuratorischen Leitung von Jan Geipel dürfen die Besucher-Innen einige Neuerungen erwarten: Denn der international tätige Architekt, Designer und Kritiker lädt die Welt nach Langenthal und präsentiert fortan ein Gastland. Den Auftakt macht Japan. Gezeigt werden eine Auswahl spannender Installationen, Projekte und Produkte aus der Hand renommierter Designer, Architekten, Graphiker und Kunsthandwerker. Eine ebenfalls international zusammengesetzte Jury zeichnet die besten Ausstellerpräsentationen mit den DS Awards aus und ehrt ambitionierte Projekte mit «Special Mentions».



Mit den Carte Blanches hat der DS für die diesjährige Ausgabe sechs Designschulen aus drei Sprachregionen der Schweiz dazu aufgefordert, die universitäre Vielfalt des Landes zu zeigen und das junge, kreative Potential sicht- und erlebbar zu machen. Zusätzlich werden sich drei Schulen aus Tokyo, Düsseldorf und Amsterdam vorstellen. Um den Austausch zu fördern, sind alle Schulen erstmalig an einem Ort im Mühlehof versammelt.



Den Anfang der «Preview for Professionals» am Freitag macht der DS-Talk. Unter der Leitung des neuen Kurators diskutieren Sevil Peach, Jurgen Bey, Patrick Reymond, Peter Ippolito, Naoki Terada und Koichi Suzuno über das Thema «Individual Talent and Collective Intelligence». Das Symposium findet im kürzlich wiedereröffneten Stadttheater statt.