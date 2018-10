Blickfang: Tickets zu gewinnen

Die internationale Designmesse Blickfang, die Jahr für Jahr die neusten Entwicklungen aus der Designszene präsentiert, wird gleich zweimal im Herbst in der Schweiz ausgetragen: Vom 16. bis 18. November in Bern, vom 23. bis 25. November in Zürich. Wir verlosen je zwei Freikarten.