Wettbewerbs-Finalisten stehen zur Wahl

International agierende Hersteller locken Designer und Designfans nach Langenthal BE und Umgebung, um in sehenswerten Installationen zu zeigen, was es Neues gibt. RAUM UND WOHNEN ist mittendrin und präsentiert beim Designers’ Saturday zehn besondere Möbelstücke. Sie stehen zur Wahl für das «Möbel des Jahres 2018».