Bunte Sitz-Vielfalt

Der italienische Möbelhersteller Moroso bekennt Farbe und wartete Anfang des Jahres am Mailänder Salone wieder mit einem bunten Strauss an schillernden Sesseln, Stühlen und Sofas auf.



Multicolor und Multikultur ist bei dem experimentier-freudigen Unternehmen aus Udine angesagt, das seit Jahren in der Avantgarde-Szene den Ton angibt. Neben bewährten Stars wie Patricia Urquiola oder Ron Arad haben auch junge Talente ihren farbenfrohen Auftritt. Die Stühle, Sessel und Sofas sind in jedem Raum ein farbenprächtiges Highlight.