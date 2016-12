Schweizer Polstermöbelqualität

Seit 50 Jahren produziert Intertime im aargauischen Endingen hochwertige Polstermöbel und gehört zu den wenigen Schweizer Herstellern auf diesem Gebiet. Intertime näht seine Sofas und Sessel weiterhin am Schweizer Standort und nicht im Ausland.



Die 1965 von Hans Weibel gegründete Firma wird in zweiter Generation von Johannes und Lukas Weibel als Familienunternehmen geführt und beschäftigt rund 70 Mitarbeiter. Die Region galt einst als Hochburg der Möbelproduktion mit zahlreichen Firmen und verfügt immer noch über gut ausgebildete Fachkräfte mit langjähriger Berufserfahrung, weshalb nach wie vor an diesem traditionsreichen Standort gefertigt wird.



Intertime verbindet Schweizer Polstermöbelhandwerk und Qualität mit Sitzkomfort, Funktionsvielfalt sowie zeitlosem Design. 70 Prozent der Polstermöbel werden in Leder gefertigt, was die Kompetenz in der Lederverarbeitung unterstreicht.