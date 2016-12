«Classic Edition»

Walter Knoll feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag. Der traditionsreiche Möbelproduzent aus Herrenberg bei Stuttgart hat nicht nur eine bewegte Firmengeschichte, sondern auch Designgeschichte geschrieben und die Wohnkultur wesentlich mitgeprägt. Im Jubiläumsjahr 2015 will man mit der «Classic Edition» die eigene Möbelgeschichte in den Fokus rücken.

1993 kaufte die renommierte Möbelfamilie Benz das Unternehmen und gab es in die Hände des ältesten Sohns Markus Benz. Dieser weckte die angestaubte Marke aus ihrem Dornröschenschlaf und führte sie zu neuen Ehren. Mit neuen Kollektionen, aber auch mit einer Hinwendung zu den namhaften Klassikern aus dem Hause Walter Knoll schaffe man wieder den Weg an die internationale Möbelspitze. Die eigene Möbelgeschichte wird im Jubiläumsjahr mit der «Classic Edition» in den Fokus gerückt. Denn Klassiker verkörpern zeitlose Werte und erzählen ihre ganz eigene Geschichte. Neu ist Walter Knoll auch mit einem Showroom in Zürich-Wallisellen vertreten.

1) «Fancy» von Arno Vottler entstand 1956 und ist ein typischer Vertreter der Fiftees. Nun wird der Sessel für die Classic Edition wieder aufgelegt.

2) «Scandi» von Preben Fabricius kam 1972 auf den Markt und ist ein typischer Vertreter des skandinavischen Designs.

3) «Berlin» wurde 1975 für die VIP-Lounge des Flughafens Berlin-Tegel entworfen. Beide Projekte stammen vom Architekten Prof. Meinhard Gerkan.

4) «Club» von Trix und Robert Haussmann war 1962 Teil der Swiss Design Collection. Der Sessel bietet den Komfort des klassischen Chesterfield in leichter Eleganz und ist nun bei Walter Knoll im Programm.