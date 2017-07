Happy Birthday «Highway», welcome «Longway»

Das Möbelsystem mit seinen einzelnen und aneinanderreihbaren Polsterelementen in vielen Formen und Farben ist sowohl im Privat- als auch Objektbereich ein Hingucker. Das Ziel des bekannten Architekten und Designers Carlo Bartoli war es ab den 1960er-Jahren stets, ästhetische und funktionale Anforderungen mit den Bedürfnissen der Serienproduktion zu koppeln. Viele seiner Produkte und Möbel sind preisgekrönt und in die Designgeschichte eingegangen. Das dreiköpfige Team des Büros Bartoli Design, bestehend aus Vater Carlo, Sohn Paolo und Tochter Anna, verfolgt weiterhin das einstige Ziel des Vaters. Seit der Firmengründung im Jahr 1990 kann das Designteam auf zahlreiche Kooperationen mit führenden Unternehmen der Ausstattungsbranche wie Bonaldo, Kristalia oder Segis zurückblicken. Im Rahmen des Projektes «Design trifft Kunst» setzt Ludovico Maria Gilbertis die Sitzmöbelkollektion «Longway» mit «Exodus», seiner Sammlung abstrakter Bilder, in Szene. Ergebnis der künstlerischen Inszenierung sind vier Videos, die unter der Leitung von Art Director Fanny Abbà entstanden sind. Der italienische Künstler Ludovico Maria Gilberti hatte 2016 bereits Christo's temporäres Kunstwerk «The Floating Piers» abstrakt fotografiert und mit seinen Fotos Emotionen geweckt.



www.bartolidesign.it



www.segis.it



Videos von Ludovico Maria Gilberti