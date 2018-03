Wer sich von der malerischen italienischen Landschaft schon einmal hat verzaubern lassen, ist in diesem Zusammenhang vielleicht über den Begriff «Bel Paese» gestolpert, eine klassische poetische Bezeichnung für Italien, die nichts anderes als «schönes Land» bedeutet. Diese Synergie aus Natur und Kultur bietet die perfekte Ausgangslage für die Entstehung kreativer Ideen. Einer, der eine plötzliche Eingebung hatte, war Roberto Pompa. Er legte im Jahr 1990 in Gavirate, einer norditalienischen Gemeinde in der Provinz Varese, Lombardei, den Grundstein für das Unternehmen Roda, das innerhalb von zehn Jahren für seine hochwertigen Teakholz-Möbel bekannt wurde, zunächst in Italien, später weltweit. Im Jahr 2004 verfolgte Roberto Pompa seine ursprüngliche Vision, die Gestaltung der Aussenwelt als Innenarchitekturprojekt zu betrachten, also Outdoor-Kollektionen auf die Inneneinrichtung abzustimmen und ein in sich harmonisches Gesamtbild entstehen zu lassen. Damit galt das Unternehmen schon vor 14 Jahren als Pionier und Schöpfer des innovativen Konzeptes «In & Out», das gerade in den letzten Jahren als grosser Trend in der Outdoor-Branche aufgekommen ist. Das Kreativteam von Roda, mit dessen künstlerischer Leitung der Designer Rodolfo Dordoni betraut wurde, wird unter anderem ergänzt von Gordon Guillaumer, Antonino Sciortino, Lievore Altherr Molina und der Stylistin und Farbkünstlerin Gabrielle Zecca.

Sie sind federführend bei der Form- und Farbgebung der Kollektionen und tragen massgeblich zum Ruf des Unternehmens bei, erlesene Outdoormöbel zu produzieren, die sich durch Qualität und Design auszeichnen...





