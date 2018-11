Teppiche: Ursprung & Leidenschaft

Sie stammen aus dem Iran und haben eine Leidenschaft für Teppiche. Und beide haben den Wunsch, das kulturelle Erbe ihrer Wurzeln in den heutigen Lebensraum zu integrieren. Negin Khodarahm führt zusammen mit ihrem Vater Mostafa das Unternehmen Negra Carpet & Home, Hossein Rezvani ist Designer und Inhaber seines Unternehmens, das den Perserteppich neu erfand, indem er klassische Muster und jahrhundertealte Symbole mit modernen Farbwelten verbindet.



Vor sieben Jahren, als Negra seinen ersten Shop eröffnete, war Hossein Rezvani einer der ersten, der «den neuen Perser» in einer Qualität und Ästhetik entwarf, die auch den Ansprüchen und der Philosophie von Negin und Mostafa Khodarahm entsprach. Dabei geht es nicht einfach darum, Teppiche zu fertigen und zu verkaufen. Absicht ist viel mehr, die Teppiche, in denen Geschichten und Traditionen auf moderne Weise verankert sind, in die heutige Zeit zu führen – als ein Wohnaccessoire, das emotional berührt und dem Zuhause eine individuelle Identität verleiht.