Bugholz-Kreationen für Thonet

Die legendären Bugholzmöbel hatten in der Belle Epoque ihre Blütezeit. Sie basierten auf der bahnbrechenden Erfindung des deutschen Tischlermeisters Michael Thonet (1776-1871), der 1859 mit dem legendären «Stuhl Nr.14» Möbelgeschichte schrieb. Namhafte Designer wurden nun aufgefordert, ihre Kreativität in Bugholz umzusetzen.



Die unter heissem Wasserdampf gebogenen Buchenstäbe wurden in Biegeschablonen aus Gusseisen eingespannt und erhielten so ihre schwungvolle Form. Thonet-Möbel wurden zu einem Massenprodukt, nicht zuletzt auch, weil sich die Familie später in zahlreiche Firmenzweige über mehrere Länder aufspaltete. In die Offensive gegangen ist nun Thonet Vienna unter Leitung von Franco Moschini. Der Italiener löste vor einem Jahr die ursprünglich österreichische Firma aus der Poltrona Frau Gruppe los und brachte neuen Wind in das Traditionsunternehmen. Namhafte Designer wurden aufgefordert, ihre Kreativität in Bugholz umzusetzen. Entstanden sind virtuose Kreationen, die für neuen Schwung beim Thema Bugholzmöbel sorgen.