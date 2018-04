Abgetischt und aufgestuhlt

Sperrstunde? Kennen wir nicht. Gefeiert wird, solange das Sitzleder durchhält und der Tisch Geschirr und Gläser trägt, was ganz schön lange dauern kann. Denn die neuen Modelle an Sitzgelegenheiten lassen bezüglich Komfort und Design keine Wünsche offen. Und dank der zahlreichen neuen Tischmodelle sitzt man locker an der Tafel, ohne sich unter dem Tisch auf die Füsse zu treten. Also lasst uns feiern! Denn erst wenn der letzte Gast gegangen ist, wird abgetischt und aufgestuhlt.