Besuch bei Dr. Schreber

Die Idee des Schrebergartens, benannt nach dem deutschen Mediziner und Hochschullehrer Dr. Moritz Schreber, ist eigentlich ganz simpel: Ab ins Grüne und mit etwas körperlicher Ertüchtigung Körper und Geist in Schwung halten. Mittlerweile heissen die Schrebergärten Familiengärten und sind, nachdem sie kurzzeitig als bieder und altbacken abgetan wurden, wieder gefragt. An der Anlage in Zürich-Fluntern hätte bestimmt auch Dr. Schreber seine Freude gehabt: Die Gartenhäuser stammen teilweise noch aus der Gründerzeit und sind eine traumhafte Kulisse für die neusten Tafeltrends.